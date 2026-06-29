Dispositivo chino que elimina mosquitos con IA recauda una suma millonaria para su producción

La empresa china Photon Matrix Lab recaudó 2,7 millones de dólares en la plataforma de financiación colectiva Indiegogo para producir un dispositivo portátil que utiliza inteligencia artificial y un láser para detectar y eliminar mosquitos en pleno vuelo. La campaña superó con creces su objetivo inicial de 20.000 dólares, informa el South China Morning Post.

El sistema, desarrollado en la ciudad de Changzhou, combina un módulo de visión impulsado por IA y tecnología LIDAR —un sistema que utiliza pulsos de luz láser para medir distancias y detectar la posición de objetos con gran precisión— para identificar insectos en movimiento.

Más de 4.000 personas de más de 50 países respaldaron el proyecto y reservaron el dispositivo para cuando entre en producción. “En Silicon Valley es difícil encontrar un proveedor que pueda fabricar un módulo láser de alta precisión en dos semanas. En Changzhou, la cadena de suministro está al lado”, afirmó el director de ventas, Lawrence Leng.

Aunque la empresa había previsto iniciar las entregas a comienzos del verano, el cronograma de producción en masa se pospuso hasta agosto debido a desafíos relacionados con la calibración de sensores y el cumplimiento de las normas de seguridad en los mercados occidentales.