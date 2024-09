La NASA explica qué originó los extraños ruidos provenientes de la nave Starliner de Boeing

La NASA explicó este lunes, en su cuenta de la red social X, qué fue lo que provocó los extraños ruidos procedentes de un altavoz dentro de la nave espacial Starliner, de Boeing, que desde hace casi tres meses permanece acoplada a la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a diversos fallos técnicos.

El astronauta Barry (Butch) Wilmore, quien se encuentra varado a bordo de la EEI junto con su compañera de tripulación, Sunita (Suni) Williams, notificó este sábado al Centro de Control de Misión en Houston sobre el inusual suceso.

“Hay un ruido extraño que sale por el altavoz […] No sé qué lo está provocando”, dijo el astronauta a los controladores, que respondieron que parecía “un ruido pulsante, casi como un sonido de sonar”.

La NASA precisó ahora que esa señal sonora se debió a “la retroalimentación del altavoz” de la nave, efecto producido por la “configuración de audio entre la estación espacial y la Starliner”. Asimismo, afirmó que el “sonido pulsante” escuchado por Wilmore “se ha detenido”.

“El sistema de audio de la estación espacial es complejo, lo que permite interconectar varias naves espaciales y módulos, y es común experimentar ruidos y retroalimentación”, precisó la agencia, recalcando que se le solicitó “a la tripulación que se comunique con el [Centro de] Control de la Misión cuando escuche sonidos que se originen en el sistema de comunicación”.

There are several noises I’d prefer not to hear inside my spaceship, including this one that @Boeing Starliner is now making. pic.twitter.com/NMMPMo5dtt

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) September 1, 2024