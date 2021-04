En alerta naranja: San Vicente y las Granadinas se prepara «para un posible desastre» ante alta actividad del volcán La Soufrière

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, informó este jueves que se activó el Consejo Nacional de Manejo de Emergencias ante el aumento de la actividad en el volcán La Soufrière.

El premier señaló, a través de su cuenta en Twitter, que el país «se prepara para un posible desastre», provocado por este coloso, que se encuentra específicamente en la isla de San Vicente.

Gonsalves, además, precisó que sobre la situación del volcán se mantiene la alerta naranja, que fue emitida con anterioridad.

The National Emergency Management Council has been activated as our country prepares for a possible disaster involving the La Soufriere volcano. The alert level remains orange, but we must be prepared in the event that an evacuation order is issued. pic.twitter.com/XR87nfdvZE

— Ralph Gonsalves (@ComradeRalph) April 8, 2021