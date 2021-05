FOTO: Captan el movimiento «excepcionalmente rápido» del cohete chino que amenaza con caer fuera de control sobre la Tierra en los próximos días

El cuerpo del cohete chino Larga Marcha-5B, que amenaza con caer fuera de control sobre la Tierra en los próximos días, fue fotografiado en la órbita de nuestro planeta por el proyecto europeo de telescopios operados a distancia (Europe’s Virtual Telescope Project).

La imagen fue tomada por una unidad del telescopio robótico Elena y con una exposición de 0,5 segundos, informó este jueves el astrónomo Gianluca Masi, que logró recibir la imagen. Señaló que el movimiento del aparato fue «excepcionalmente rápido»: 0,3 grados por segundo.

#CZ5B space debris, imaged a few hours ago by @masi_gianluca with our robotic telescopes. This is expected to re-entry our atmospjhere in a few days. #LongMarch5B #Tianhe1 #reentry @planet4589

👇 pic.twitter.com/NawwplrLMJ

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) May 6, 2021