La India se prepara para el segundo ciclón en dos semanas, después de que el anterior dejara más de 100 fallecidos

El país ha cerrado aeropuertos, ha prohibido faenar a los barcos pesqueros y está movilizando a decenas de equipos de rescate

Los estados indios de la costa este del país se preparan para la llegada del ciclón Yaas, que tocará tierra el miércoles por la mañana; mientras, las autoridades movilizan equipos de rescate solo una semana después de que un ciclón mortal azotara Gujarat, informa Indian TV.

En una publicación este lunes, el Departamento Meteorológico de la India advirtió que el ciclón que se encuentra sobre la bahía de Bengala se intensificaría hasta convertirse en una «tormenta ciclónica muy severa».

Más de 16.000 hogares fueron destruidos la semana pasada cuando el ciclón Tauktae arrasó Gujarat. Además, debido al ciclón unas 100 personas murieron luego de que un barco naufragara frente a las costas de la India.

Se espera que el ciclón alcance la ciudad de Balasore, en el estado de Odisha, en las primeras horas del miércoles por la mañana. El gobierno de Odisha ha traído un gran contingente de personal de rescate, incluidos más de 100 equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres.

El aeropuerto de Port Blair fue cerrado, afectando las operaciones de vuelos comerciales, por las fuertes lluvias y vientos de 37 a 65 km/h que azotarán la costa.

Mientras tanto, se ha advertido a los pescadores que no salgan a faenar a medida que se intensifica el ciclón. Se espera que las olas puedan causar daños considerables en las zonas bajas de Jhargram, Medinipur, Balasore, Bhadrak, Kendrapara y Jagatsighpur.

Los esfuerzos de la India para combatir el desastre natural se ven obstaculizados ya que todos los recursos se han destinado a combatir el resurgimiento mortal del covid-19, con más de 200.000 nuevos casos registrados cada día.