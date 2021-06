La Flota rusa del mar Negro abre fuego de advertencia tras violar un destructor británico la frontera de Rusia

La Flota rusa del mar Negro y los Guardacostas recurrieron este miércoles al fuego de advertencia cuando un destructor de la Armada del Reino Unido cruzó la frontera estatal de Rusia y entró en las aguas territoriales del país cerca del cabo Fiolent, en el sudoeste de Crimea, informó el Ministerio ruso de Defensa.

«A las 11:52 del 23 de junio, el destructor Defender de la Armada británica, que operaba en la parte noroccidental del mar Negro, cruzó la frontera estatal de la Federación Rusa y se adentró 3 kilómetros en su mar territorial cerca del cabo Fiolent», detalló el Ministerio.

El buque fue avisado en un primer momento sobre el uso de armas en caso de violación de la frontera rusa, pero «no reaccionó a esta advertencia», indicó el Ministerio.

A las 12:06 y a las 12:08 un buque patrulla de guardacostas abrió fuego de advertencia. A las 12:19 un avión de ataque Su-24M efectuó un aviso con lanzamiento de bombas en la zona a la que se dirigía el destructor.

A consecuencia de estas acciones, el Defender abandonó las aguas territoriales rusas.

El Ministerio ruso de Defensa considera el comportamiento del Defender como una flagrante violación de la convención de la ONU, e insta a Londres a investigar con detenimiento las acciones del buque en el mar Negro.

El Ministerio ha citado al agregado militar del Reino Unido en relación al incidente en el mar Negro.

AIS data shows that HMS Defender was at it’s closest around 10 nautical miles (18.5km/11.5mi) from the Crimean coast. The UN state that territorial waters can be up to 12 nautical miles. This would put HMS Defender 2 nautical miles or 3.7km inside ‘Russian’ waters around Crimea. pic.twitter.com/nLUZ96Qs04

— Kyle Glen (@KyleJGlen) June 23, 2021