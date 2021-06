VIDEO Una espectadora despistada derriba con un cartel a un ciclista del Tour de Francia causando un ‘efecto dominó’

Una aficionada distraída que posaba con un letrero al borde de la carretera durante la primera etapa del Tour de Francia 2021 desencadenó una caída masiva de ciclistas que algún periodista ya ha denominado como «el peor choque» de la carrera más importante del mundo.

El cartel de la mujer obstaculizaba el paso y uno de los ciclistas, Tony Martin, chocó con el letrero, provocando con su caída lade todo el pelotón. Se desconoce si alguien resultó herido tras la colisión.

«Estamos encantados de tener público al lado de la carretera», reza el tuit publicado por el Tour de Francia. «Pero para que el Tour sea un éxito, ¡respeten la seguridad de los ciclistas!», sigue el mensaje.

