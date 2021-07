Las extremas olas de calor de las últimas semanas son 150 veces más probables debido al calentamiento global, estiman los expertos

La histórica ola de calor que azotó la costa del noroeste de Norteamérica habría sido «casi imposible» sin el cambio climático provocado por la actividad humana, según un estudio publicado el 7 de julio de 2021 por el equipo de World Weather Attribution.

La semana pasada, múltiples ciudades de EE.UU. y Canadá experimentaron una fuerte ola de calor con temperaturas promedias de 40 °C y un récord de 49,6 ºC en la localidad canadiense de Lytton, que provocó un gran número de incendios y más de 500 muertes.

La alarmante tendencia al aumento de las temperaturas condujo a los científicos de World Weather Attribution a evaluar la correlación entre las condiciones meteorológicas extremas y el cambio climático, utilizando los registros de temperatura desde el 27 de junio hasta el 29 de junio en la región del Noroeste del Pacífico (que incluye ciudades como Vancouver, en Canadá, o Seattle y Portland, en EE.UU.), donde viven alrededor de 9 millones de personas.

Los resultados obtenidos sugieren que las posibilidades de una ola de calor de tal magnitud habrían sido casi inexistentes sin el cambio climático provocado por los humanos. De hecho, los científicos estiman que dicha ola de calor fue 150 veces más probable y 2 grados más cálida de lo que habría sido antes de la revolución industrial.

Aunque la frecuencia estimada de una ola de calor de esta escala es de 1 vez en cada 1.000 años, los expertos calculan que en el futuro, con un calentamiento global de 2 °C, que con los actuales niveles de emisión sería alcanzado en la década de 2040, tales eventos climáticos ocurrirán cada 5 o 10 años.

New @wxrisk study: the Pacific Northwest 2021 heatwave is still rare in today’s climate, yet would be virtually impossible without human-caused climate change. As warming continues, it will become a lot less rare. – Thanks amazing team!! https://t.co/ZOkrP0SYjz pic.twitter.com/UJwNIzQZcg

— Dr Friederike Otto (@FrediOtto) July 7, 2021