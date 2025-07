¿Qué le pasó a Virginia Giuffre antes de suicidarse?: revelan estremecedores detalles

Han surgido estremecedores detalles de cómo fueron los últimos meses de vida de Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas de los abusos sexuales del financiero Jeffrey Epstein y que se suicidó el pasado mes de abril a sus 41 años en una localidad rural de Australia Occidental, según un reportaje publicado este martes por The Times.

“Su muerte fue un final terrible para esta historia, pero hay una gran parte que nunca pudo contar”, declaró al periódico británico Amanda Roberts, esposa del hermano menor de Virginia, Sky Roberts. “Pudo haber librado batallas con algunos de los hombres más poderosos del mundo, como Epstein y el príncipe Andrés, pero lo que la gente no entendía era que [en sus últimos días] la batalla más dura de su vida la libró en casa”, añadió.

Por primera vez, la familia de Virginia ha compartido un diario que escribió a principios de este año, en el que comparte recuerdos de su matrimonio con Robert Giuffre mientras se desmoronaba, así como fotos, mensajes de texto y documentos legales, en los que expone que el hombre era violento, abusivo y “controlador emocional y físicamente”.

Virginia afirmó en su diario que el comportamiento de su esposo empeoró a medida que se convirtió en el rostro de la campaña para llevar a Epstein y a otros ante la Justicia. “Cuanto más fuerte me volvía, más aterrador se volvía él”, escribió, acusándolo de intentar impedir que “defendiera a las víctimas de la trata” y, en los últimos meses, supuestamente impedirle ver a sus tres hijos en común.

