Canadá impone sanciones a 15 personas en Nicaragua por violación a derechos humanos

Canadá anunció este miércoles la imposición de nuevas sanciones contra 15 personas allegadas al presidente nicaragüense Daniel Ortega, en respuesta a las violaciones a los derechos humanos, según anunció el Ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau.

El anuncio contra la administración sandinista se da a tan solo unos días después que el gobierno de Estados Unidos anunciara la revocación de visas a 100 personas, miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y del Poder Judicial por su complicidad en los actos recientes, donde se han arrestado a unas 26 personas opositoras y procesadas bajo Leyes consideradas “punitivas”.

“Canadá está imponiendo sanciones a los funcionarios nicaragüenses en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas”, dijo Garneau.

Los sancionados son los policías Ramón Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Juan Valle Valle y Fidel Domínguez; la fiscal general Ana Julia Guido; el magistrado del Poder Electoral, Lumberto Campbell; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, los diputados Wálmaro Gutiérrez y Edwin Castro.

También fue sancionada Camila Ortega, hija de la pareja presidencial nicaragüense; así como el máximo representante del Banco Central, Ovidio Reyes. De igual forma se incluyó en la lista de sancionados a José Mojica, un allegado al mandatario; el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, y el coronel Modesto Rodríguez. Todos ellos sancionados por Estados Unidos anteriormente.

Las sanciones prohíben a las personas en Canadá, y a los canadienses fuera del país en participar en cualquier actividad relacionada con cualquier propiedad de estas personas o proporcionándoles servicios financieros. Las personas que figuran en la lista de las regulaciones también son declaradas inadmisibles en Canadá bajo la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados.

Canada is imposing sanctions on Nicaraguan officials in response to human rights violations and refusal to take steps to ensure free and fair elections.

