El boxeador ayudó la asociación civil Nariz Roja en su objetivo de conseguir recursos para brindar apoyo a personas que no pueden costear los tratamientos

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez donó un millón de pesos mexicanos (unos 48.000 dólares) a una asociación civil de la ciudad de Guadalajara que asiste a niños con cáncer y a sus familias. «Eres el milagro de muchos niños y mujeres», le respondió la entidad.

La Asociación Campeones de la Vida NR AC, conocida como Nariz Roja, realizó del 12 al 14 de noviembre una Mega Colecta 2021 con la que buscaba recaudar un millón de pesos para comprar medicación para niños y adultos de bajos recursos que están en tratamiento contra el cáncer.

El aporte de Canelo Álvarez permitió superar ese objetivo. «Gracias Canelo por una y otra vez que has abierto tu corazón a los campeones que luchan contra el cáncer, eres el milagro de muchos niños y mujeres. Eres un campeón de la vida», le agradeció Nariz Roja en sus redes sociales este lunes 15 de noviembre. Tras esa publicación, el pugilista respondió con tres emoticones de manos rezando.

Gracias @Canelo por una y otra vez que has abierto tu corazón a los campeones que luchan contra el cáncer , eres el #Milagro de muchos niños y mujeres. Eres un Campeon de la vida !! 🇲🇽🔴 pic.twitter.com/0Le4dD1hVO — NARIZ ROJA AC (@NARIZROJAAC) November 15, 2021

Cuando la donación se hizo pública, varios fueron los mensajes que le enviaron al boxeador en las redes sociales, tanto para agradecerle por su actitud como para pedirle ayuda. «A nombre de mi hija que está luchando en contra de la leucemia y me apoyan en esta asociación, te doy las gracias de todo corazón. Dios te premie con salud y abundante amor, te cuide a ti y a tu preciosa familia. Muchísimas gracias», comentó una mujer.

«Por favor, ayúdenme para que mi mensaje llegue al Canelo, necesito que me ayude, estoy por perder mi casa patrimonio de mis niños, ya no puedo pagarlo, no entiendo de las redes, no sé si me contestará. Por favor ayúdame Canelo, Dios te bendecirá», escribió otra persona.

La asociación Nariz Roja comenzó a funcionar en 2009 con el objetivo de apoyar «de manera voluntaria a niños con cáncer», pero también a jóvenes, «pues al cumplir los 18 años ya era más complicado conseguir algún tipo de apoyo material o económico».

Su eslogan es ‘El amor todo lo puede’ y a través de él tratan de convertirse en «aliados y acompañantes en la lucha de todos estos campeones buscando resignificar esta experiencia, potencializando el amor y el esfuerzo de todos ellos, para que logren mejorar su calidad de vida y recuperen su salud física y emocional».