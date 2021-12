El director general de SpaceX y Tesla, Elon Musk, confesó este jueves en su cuenta de Twitter que está contemplando la posibilidad de dejar su trabajo y de convertirse en un influyente bloguero o crear su cuenta en OnlyFans.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt

— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021