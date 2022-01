EE.UU.: cientos de vehículos varados en autopista interestatal I-95 tras tormenta de nieve

Cientos de vehículos permanecían varados el martes por más de 10 horas en la principal autopista interestatal norte-sur en la costa este de Estados Unidos, conocida como I-95, como consecuencia de la tormenta de nieve que azotó a este lado del país.

La Voz de América constató que la nieve cubre la importante autopista. Hace apenas unos minutos, el tráfico comenzaba a moverse lentamente.

Funcionarios de transporte dijeron que hubo múltiples choques, algunos de los cuales involucraron tractores-remolques en la carretera. Los conductores estaban atrapados en sus vehículos desde al menos las 7 de la noche del del lunes, algunos de ellos acompañados de menores, y hasta sin comida ni agua.

Autoridades de carreteras de Virginia informaron que trabajan para despejar el área del hielo de las vías que permanecían congeladas debido a las bajas temperaturas de la noche.

If you have a medical or life/safety emergency should dial 911. Please provide the make & model of your vehicle, as well as the nearest mile marker. Please stay inside the vehicle. pic.twitter.com/zLMFWGy4TS

— VDOT Fredericksburg (@VaDOTFRED) January 4, 2022