La democracia en todo el mundo se vio desmejorada en 2021, pero América Latina fue la región que tuvo el mayor impacto, de acuerdo a un nuevo reporte de ‘The Economist’. Esto se debió principalmente a un “debilitamiento” de la cultura política en la región y a la situación sanitaria mundial.

Nicaragua, Venezuela y Cuba quedaron en peor posición, de acuerdo al reporte, que los coloca en el grupo de los gobiernos «autoritarios». Otras naciones de la región caen esta vez en el resto de las categorías como democracia «plena», «defectuosa» y «regímenes híbridos».

“Los resultados reflejan el continuo impacto negativo de la pandemia de COVID-19 en la democracia y la libertad en todo el mundo por segundo año consecutivo”, señala la Unidad de Inteligencia de ‘The Economist’ – EIU por sus siglas en inglés – en su última edición del índice de democracia, publicado recientemente.

El estudio de la división de investigación y análisis de ‘The Economist Group’ evalúa el estado de la democracia en 167 países, analizando cinco categorías: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.

Este 2021, el puntaje global bajó 0.09 puntos, pasando de 5.37 a 5.28 (sobre 10). Aunque no pareciera mucho, se trata de la mayor caída registrada desde 2010, después de la crisis financiera mundial.

“Menos de la mitad (45,7%) de la población mundial ahora vive en una democracia de algún tipo (…) (y) aún menos (6,4%) residen en una ‘democracia plena’”, destacan.

América Latina tuvo un mal año, sufriendo fue la mayor caída registrada por cualquier región desde que se lazó el índice en 2006: 0.54 puntos. Su puntuación ha caído ya por seis años consecutivos.

Un 80% de la población de la región vive bajo regímenes democráticos, ‘híbridos’ o ‘imperfectos’, como son catalogados en el índice, pero solo el 1,3% de la población vive en ‘democracias plenas’.

