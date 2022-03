Cuerpo de locutora radial Britney Olivas es encontrado tirado en guindo

Varias mujeres son asesinadas en Nicaragua y los crimenes quedan en la impunidad, de acuerdo a organizaciones feministas

Fue encontrado el cuerpo de locutora de la radio Estéreo en Jinotega de nombres Britney Olivas. Estaba tirado en uno de los guindos que lleva a la ciudad de Estelí en el municipio la Concordia, informan medios periodísticos.

Ella se encontraba desaparecida por 3 días, detallaron los mismos familiares. Algunos piensan que primeramente fue asesinada en otro lugar para después ser lanzada en uno de los guindos, detallan los vecinos.

La joven locutora no es de la zona y no se explican que andaría haciendo en el lugar. La policía se encuentra realizando las investigaciones pertinentes de quienes cometieron este crimen.

«Lamentamos el sensible fallecimiento de la señorita Britney Olivas Herrera, estudiante de undécimo grado del Colegio Público Augusto C Sandino. El señor es mi pastor, nada me faltara. Porque tu señor estas conmigo. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días y en tu casa, oh señor por siempre vivire. Dios le regale abundante fortaleza a toda su familia. Recuerden nuestra principal fortaleza es Dios», informa el INACS – Jinotega.