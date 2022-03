Clínica del IMSS le puso yeso y ni la chaqueta puede quitarse

Perjudicado puso la denuncia en su cuenta de Twitter

Un joven realizó la denuncia a través de su cuenta de Twitter, que llegó a una de las clínicas del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) tras haber sufrido un accidente de motocicleta en la Ciudad de México el pasado 17 de marzo, y fue pésimamente atendido por dos razones:

1) No le permitieron quitarse su chamarra antes de ponerle un yeso

2) Aparentemente estaba muy mal colocado.

“Mames @Tu_IMSS le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitstmela ¿Qué siguen el método del doctor Nick Riviera?”, denunció en Twitter.

El joven a su vez brindó una imagen de su yeso y no solo se puede observar que era imposible que el paciente pudiera quitarse su chamarra pues además ni siquiera puede darse una ducha o ponerse cómodo tras su lesión, sino también se ve bastante sucio.

Tal parece que nadie en el IMSS le pudo asesorar sobre cómo debe bañarse portando un yeso.

La cuenta oficial del IMSS brindó al chico seguir su caso “vía mensaje privado”, pero el derechohabiente prefirió llegar a un particular gracias a “tener seguro de cobertura amplia” por su moto y así pudo ser operado en un hospital privado.