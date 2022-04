EE.UU.: Nayib Bukele en la enmienda del Código Penal no incluyó reformas a los procesos de extradición de pandilleros

Las fricciones entre EE.UU. y El Salvador están lejos de disminuir. El más reciente capítulo de dardos cruzados ocurrió el fin de semana, cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, arremetió contra la política de seguridad aplicada en el país centroamericano.

«Condenamos el aumento de la violencia de pandillas y homicidios en El Salvador», escribió Blinken, tras instar al Gobierno de Nayib Bukele a «defender el debido proceso y proteger las libertades civiles, incluidas las libertades de prensa, reunión pacífica y expresión».

Como es habitual, Bukele no tardó en responder por la misma vía. En un tuit, el presidente salvadoreño aseguró que tenía un «amigo periodista» que querría tener acceso a la cárcel de Guantánamo para ejercer su derecho a la libertar de prensa y «comprobar si los detenidos han disfrutado de sus ‘libertades civiles’ y de un ‘debido proceso».

I have a journalist friend, he wants access to Gitmo to exercise his “freedom of the press” rights, and check if the detainees have enjoyed their “civil liberties” and a “due process”.

You have terrorists that threaten you, and we have terrorists that threaten us. https://t.co/P0GZUdfAha

