Roxana Ruiz es acusada por "uso excesivo de legítima defensa" al asfixiar a su agresor

El colectivo feminista Nos Queremos Vivas Nezas denuncia que la medida «no cuenta con ninguna justificación legal»

Roxana Ruiz, de 22 años y que mató a su presunto violador, regresará a la cárcel después de que tres jueces del Tribunal de Texcoco, a unos 40 kilómetros de Ciudad de México, decidiesen imponerle prisión preventiva.

En mayo de 2021, Roxana, natural del estado de Oaxaca y madre de un niño de cuatro años, fue violada y amenazada de muerte en su propio domicilio. Al intentar defenderse, la joven asfixió a su agresor.

Tras ser acusada por «uso excesivo de legítima defensa», Roxana pasó nueve meses recluida hasta que el pasado mes de febrero un magistrado le permitió salir en libertad provisional con cargos.

En un comunicado, el colectivo Nos Queremos Vivas Nezas explica que los jueces decidieron revocar la resolución que «modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, imponiéndole nuevamente la medida de prisión preventiva, por lo que podría regresar a prisión».

El colectivo denuncia que la medida no cuenta con «ninguna justificación legal» y «ningún soporte en los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos».

«Mi delito fue defenderme»

Según relató el año pasado la propia Roxana en una carta enviada al colectivo Nos Queremos Vivas Nezas, la noche del 8 de mayo salió del trabajo y fue a tomar una cerveza con una compañera. Cuando se disponía a regresar a su casa, un muchacho que conocía de vista se ofreció a acompañarla.

El joven insistió en que le dejase quedarse a dormir porque vivía lejos y accedió. «Sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal ves dirán, es su culpa ella lo dejó entrar», escribió. Le dejó una colchoneta en el suelo y se fue a dormir.

Después, sacó el cuerpo en una bolsa y en ese momento la policía la detuvo. «Insistí en que fui violada, pero nunca me realizaron pruebas periciales en psicología, ni medicina; me presentaron golpeada, pero no tomaron fotografías. No tomaron en cuenta mi declaración para que yo pudiera defenderme», denunció.

«Mi delito fue defenderme del hombre que me violó», lamentó.

Según datos recientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, solo en el mes de enero se registraron 75 feminicidios en todo el país, 14 de los cuales ocurrieron en el Estado de México, que encabeza la lista a nivel nacional.

Además, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el pasado año se cerró con más de 3.400 mujeres asesinadas, de las cuales más de 920 sufrieron un feminicidio.