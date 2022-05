Venezolanos aplicantes al TPS en EE.UU. abandonan sus casos

Datos de la embajada venezolana opositora en Estados Unidos, hasta la fecha apenas el 15 % de los aplicantes han obtenido el ansiado permiso de trabajo

Una espera angustiosa. El retraso histórico de 9.5 millones de casos pendientes de adjudicación por parte del servicio de Ciudadanía e Inmigración mantiene en ascuas a la población migrante de Estados Unidos.

Demoras que afectan, entre otros solicitantes, a los venezolanos que aplicaron al Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. Y es que, según datos de la embajada venezolana opositora en Estados Unidos, hasta la fecha apenas el 15 % de los aplicantes han obtenido el ansiado permiso de trabajo.

“La espera ha sido terrible, no solo por la parte económica sino por la parte personal y profesional”, explicó un aplicante de TPS venezolano a la Voz de América, que prefiere mantener su anonimato.

Según aseguró, es un extrabajador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aplicó al TPS después que se le venció su visa de trabajo. Lo que en un principio, reconoce, parecía ser una solución a su situación, se convirtió en una promesa fallida.

“Ya estamos en abril… casi un año desde que apliqué y todavía no he recibido respuesta (…) He decidido abandonar el caso e irme a Europa porque no sé cuánto más va a tardar esto y la verdad es que ha sido terrible todo este tiempo esperando sin poder trabajar”, asegura este exempleado del BID en Washington DC.

De acuerdo con datos de la misión diplomática de Juan Guaidó en Estados Unidos, a falta de pocos meses para que el próximo 9 de septiembre venza el plazo dado por la administración Biden para aplicar al TPS, 186.000 venezolanos, de los 237.00 que aplicaron, siguen afectados por las demoras.

Según Brian Finchltub, Cónsul de Juan Guaidó en EEUU, su equipo está “muy al tanto de la situación con el retraso en los permisos de trabajo, no solamente para llegar por primera vez, sino también para su renovación. Estamos al tanto porque, lamentablemente, todos los días nos llegan casos más de historias de personas que están afectadas por esto”.

¿Y qué argumenta el gobierno estadounidense?

Según USCIS, hasta dos millones de personas aplicaron el pasado año para la obtención o renovación de un permiso de trabajo, un documento que lleva varios años sufriendo retrasos en su tramitación, en parte causados por la pandemia del COVID-19.

Adriana Kostencki, abogada de migración, aseguró en entrevista con la Voz de América que los tiempos de obtención de un permiso de trabajo se han cuatriplicado en el último año.

“Están actualmente tomando, incluso, más de 12 meses en que los aprueben. Entonces, bueno, la gente está haciendo estas solicitudes, pero no hay garantía de que cuando pides el permiso de trabajo, lo vayas a recibir en dos meses porque no está ocurriendo”, dice.

Ante este panorama, a principios de marzo, el embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, pidió formalmente a la administración Biden la extensión del Estatus de Protección Temporal por 18 meses más e incluir a los venezolanos que llegaron a territorio estadounidense hasta el 31 de diciembre de 2021.

“También, de la misma manera que aquellos permisos de trabajo que están asociados al TPS sean extendidos de manera automática para de esta manera no afectar al ciudadano que ha estado esperando todo este tiempo a que le llegue su permiso de trabajo y evitar que tenga que volver a cancelar el arancel”, confirmó Brian Finchltub a la VOA.

Mientras tanto, a finales de marzo, legisladores estadounidenses se sumaban, de forma bipartidista, a la iniciativa de Carlos Vecchio a la espera de que sea el Departamento de Seguridad Nacional el que anuncie sus planes sobre el TPS para los venezolanos.