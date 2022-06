Elon Musk cuestiona en Twitter al Departamento de Estado de EE.UU.

Una publicación de Elon Musk se ha vuelto viral en Internet, y no porque presente algún nuevo producto de sus empresas, Tesla y Space X, sino por cuestionar al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a los medios de comunicación respecto al caso de Jeffrey Epstein.

En una entrada hecha este sábado en Twitter, el magnate compartió un meme titulado «Cosas que nunca veré en mi vida», en el que aparecen ilustraciones de un dragón escupiendo fuego, un dinosaurio y un unicornio, junto con la frase «lista de clientes de Epstein-Maxwell.»

«Lo único más notable que el hecho de que el Departamento de Justicia no haya filtrado la lista, es que a nadie le importe en los medios de comunicación. ¿No parece extraño?», escribió el empresario.

Only thing more remarkable than DOJ not leaking the list is that no one in the media cares. Doesn’t that seem odd? pic.twitter.com/JEK4TErABB

