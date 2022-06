Banco Mundial: La guerra en Ucrania, los confinamientos en China, los trastornos de la cadena de suministros afectan el crecimiento

El Banco Mundial (BM) alertó acerca de un incremento del riesgo de estanflación con «consecuencias potencialmente perjudiciales» para los países de ingreso mediano y bajo, según un comunicado publicado este martes en su página web.

Global growth is expected to slump from 5.7% in 2021 to 2.9% in 2022—significantly lower than previously reported forecasts. It will likely hover around that pace through 2024. #WBGEP2022 https://t.co/RvLLIatL3u pic.twitter.com/SJJ5pfEaDM

— World Bank Research (@wb_research) June 7, 2022