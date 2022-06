La NASA reclama un frasco de polvo lunar y tres cucarachas subastadas en EE.UU.

La NASA solicitó a la casa de subastas con sede en Boston (EE.UU.) RR Auction que detenga la venta del polvo lunar recogido durante la misión estadounidense Apolo 11 de 1969 y las cucarachas que fueron alimentadas con dicha muestra durante un experimento. La agencia espacial alegó que los materiales siguen perteneciendo al Gobierno y no pueden ser adquiridos por un particular ni empresa.

«Todas las muestras del Apolo […] pertenecen a la NASA y ninguna persona, universidad u otra entidad ha recibido permiso para conservarlas después de su análisis, destrucción u otro uso para cualquier propósito, especialmente para su venta o exhibición individual», reza la carta de la NASA, citada por AP News.

