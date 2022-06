Mueren dos empleados chinos tras perder el control de un coche eléctrico que cayó desde un tercer piso

Dos trabajadores han muerto este miércoles en China mientras realizaban una prueba de manejo de un coche eléctrico fabricado por la empresa automotriz Nio, después de que el vehículo cayera desde el tercer piso del edificio de la compañía en Shanghái.

La empresa informó que uno de sus empleados y un técnico de uno de sus socios perdieron el control del vehículo en una zona de aparcamiento, tras lo cual el auto rompió las ventanas y acabó en el suelo, detalla South China Morning Post.

Las fotos compartidas en las redes sociales y publicadas en los medios de comunicación locales muestran el lugar donde se produjo el accidente. En una de las imágenes, los socorristas rodean el coche gris tumbado de lado. Alrededor del vehículo se ven cristales rotos y escombros.

Two killed as Nio electric car falls out of third floor of office in Shanghai: Two people were killed after an electric car made by China’s Tesla competitor, the Niu, fell three floors in Shanghai Wednesday afternoon, according to the company’s statement https://t.co/d5FBhV8Yma pic.twitter.com/CN3q7myvtC

— worldnews24eu (@worldnews24eu) June 24, 2022