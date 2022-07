Periodista Carlos Alazraki afirma que "Hay aviones cargados de venezolanos" que están llegando a México sin pasar migración

«Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable», señaló en un breve texto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó al publicista y comunicador Carlos Alazraki de «hitleriano», lo que provocó la indignación de la comunidad judía y de parte de la oposición.

La declaración del mandatario se produjo después de un fragmento presentado durante la conferencia matutina del miércoles, cuando se emitió parte del programa ‘Desayunando’, que dirige Alazraki. En este espacio, la periodista Beatriz Pagés comentó que ocurrían «cosas muy raras» en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Ciudad de México.

«Hay aviones venezolanos, cargados de venezolanos, están llegando a México sin pasar migración (…) Entonces, estamos llenos de ilegales, gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué vienen a hacer a México», destacó.

Desmiente Presidencia a Carlos Alazraki, Beatriz Pagés y Javier Lozano sobre supuesta llegada ilegal de venezolanos al AIFA. pic.twitter.com/bola5SVGiE — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 29, 2022

«Si esos ilegales sin documentación los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chinganada en EE.UU., lo van a declarar como terrorismo», añadió el abogado y político Javier Lozano, presente también en el programa.

Desde Presidencia desmintieron estos hechos. «Todo lo que dicen es falso y muestran su profundo racismo y xenofobia. En el AIFA hay un control migratorio», apuntó la colaboradora de la oficina de comunicación de la Presidencia de la República, Ana Elizabeth García Vilchis.

Por su parte, López Obrador dijo que Alazraki «es en extremo conservador, es como hitleriano». «A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin, o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe», aseveró.

«Cuide sus palabras»

Tras este comentario, la Comunidad Judía de México publicó un comunicado en el que rechazó el uso del término «hitleriano» para referirse a cualquier persona. «Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable», señaló.

También Alazraki se manifestó en las redes sociales: «Cómo se le ocurre, ahí sí fue una pendejada de él, decir que yo soy hitleriano siendo judío y yo soy un judío a la mucha honra y me siento muy feliz de serlo», sentenció.

Cualquier mexicano está en su derecho de confrontar al gobernante.

Pobre del gobernante que en lugar de demostrar su valía con resultados, desquita su frustración y sus complejos con los ciudadanos.

Solidaridad con @carlosalazraki pic.twitter.com/KFm9kXZe6r — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) June 30, 2022

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Partido Acción Nacional (PAN), destacó en Twitter que «el nazismo ha sido uno de los más atroces periodos de la historia que costó millones de vidas, en particular del pueblo judío». «Presidente, cuide sus palabras», aseveró.

«El comentario del presidente López Obrador contra Carlos Alazraki no solo vulnera la libertad de expresión, sino que es indigno y fuera de toda proporción. Llamar –hitleriano– a un destacado miembro de la comunidad judía, es en extremo grotesco y aberrante», afirmó el diputado del PAN Santiago Creel.