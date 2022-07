China se opone a cualquier negociación con Taiwán que pase por encima del Gobierno central

El Ejército de China ha organizado patrullas conjuntas de preparación para el combate y simulacros de combate reales en el mar y en el espacio aéreo alrededor de la isla de Taiwán. Así lo informó el coronel Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro del Este del gigante asiático, en un comunicado publicado por la agencia de noticias Xinhua.

«Recientemente, EE.UU. ha estado haciendo movimientos constantes en el tema de Taiwán para apoyar a las fuerzas separatistas […] Esto es completamente inútil y solo perturbará la paz a través del estrecho de Taiwán y exacerbará las tensiones regionales», declaró Shi Yi, agregando que la isla «es parte de China» y que el Ejército del país «salvaguarda resueltamente la soberanía y la seguridad nacional».

Por su parte, el ministerio de Defensa Nacional de Taiwán informó ayer en su cuenta oficial de Twitter que un avión chino PLA J-16 había ingresado al espacio aéreo suroeste de la isla.

One PLA J-16 entered #Taiwan ’s southwest ADIZ on July 7, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/oZsJ3xl5sK pic.twitter.com/QyHvDqKCHo

Más tarde, el organismo de defensa anunció que las unidades antiblindaje del ejército taiwanés realizaron un simulacro anual con fuego real con misiles TOW, mientras que también fueron lanzados otros misiles por helicópteros de ataque.

Anti-armor units across #ROCArmy and #Marine Corps of #ROCNavy conducted an annual live-fire drill with their #TOW missiles. Attack helicopters from #ROCArmy #Aviation also unleashed other missiles including AGM-114, FIM-92 and AIM-9 in the drill. Train hard & examine ourselves! pic.twitter.com/28EL0DVYQh

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) July 8, 2022