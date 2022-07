La ciudad futurista con rascacielos espejados que se construirá en el desierto

Arabia Saudita pretende construir una ciudad innovadora con edificios espejados en terrenos desérticos en el noreste del país, con el fin de diversificar la economía y dejar de depender del petróleo. El proyecto fue anunciado por el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán a principios del 2021, pero el pasado sábado, The Wall Street Journal recibió acceso a unos documentos que revelaban detalles del proyecto.

Según los planes, el proyecto, denominado ‘La Línea de Espejos’, consistirá en 2 edificios espejados paralelos de unos 500 metros de altura y unos 170 kilómetros de longitud que atravesarán una línea de terreno costero. Se evalúa que tendría que construirse por etapas y podría tardar 50 años, mientras que el coste podría alcanzar el billón de dólares.

What if we could start again?

THE LINE rethinks everything we know about how people live, work and play. A 170 km-long vertical city, designed around people, rather than cars. A revolution in urban living. A city that delivers new wonders for the world.#TheLINE #NEOM pic.twitter.com/Op6HyO5gEi

— NEOM (@NEOM) July 25, 2022