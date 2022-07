Una ballena jorobada se abalanza sobre una pequeña embarcación en las costas de Massachusetts

Un momento aterrador para un barco de pesca frente a la costa de Plymouth, Massachusetts, el domingo fue captado en video. Puedes ver cómo una ballena sale a la superficie y choca contra un barco de pesca.

Había varios otros barcos de pesca cerca, y el incidente ocurrió en un área donde se han visto ballenas varias veces en la última semana, por lo que las cámaras estaban grabando.

Nadie resultó herido y el barco solo sufrió algunos daños menores.

La Policía Ambiental de Massachusetts investigará el incidente.

El Departamento de Capitán de Puerto de Plymouth dice que los navegantes deben tratar de permanecer al menos a 300 pies de las ballenas para minimizar las posibles interacciones siempre que sea posible.

