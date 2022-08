La Fuerza de Misiles de China da las buenas noches a los ciudadanos con foto de un arma hipersónica

La Fuerza de Misiles de las Fuerzas Armadas de China publicó en una red social una foto de un arma hipersónica como una forma de dar las buenas noches a los ciudadanos del país y, al parecer, enviar un mensaje inequívoco a Taiwán y Estados Unidos.

«Siempre pueden creer en el Ejército Popular de Liberación. ¡Si creen en mí, entonces la patria cree en mí! ¡Buenas noches, pequeños compañeros de fuego», reza el mensaje en la cuenta oficial de la fuerza.

This morning, the PLA Rocket Force posted a photo of its DF-17 (nicknamed ‘Carrier Killer’) on its Sina Weibo page. pic.twitter.com/aIDvfhhFnW

— The Intel Crab (@IntelCrab) August 1, 2022