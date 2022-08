Al menos ocho muertos por una explosión en Kabul (VIDEO)

Al menos ocho personas han muerto y otras 18 han resultado heridas este viernes por una explosión registrada en Kabul, confirmó la Policía local. El portavoz policial, Khalid Zadran, indicó que el ataque se produjo «en un lugar concurrido» situado en una zona residencial chiita de la capital afgana.

Según las fuerzas del orden, los artefactos explosivos fueron colocados en un carreta en el área de Sarkariz. Hasta el momento ninguna agrupación ha reivindicado la autoría del ataque.

Zabihullah Mujahid, the spokesman of the Taliban government, says that there was an explosion in the sixth district of Kabul, Afghanistan, as a result of which 8 people were killed and 18 others were injured. pic.twitter.com/w25naoeFMx

— Ajmal Kakar (@AjmalKakar000) August 5, 2022