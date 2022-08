VIDEO: Irán prohíbe a las mujeres aparecer en anuncios tras un polémico comercial de helados

El Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de Irán ha prohibido que las mujeres aparezcan en anuncios tras la polémica desatada por un comercial que mostraba a una mujer con un hiyab holgado mordiendo un helado, informan medios locales.

El anuncio provocó la ira de los clérigos iraníes, que instaron a los funcionarios a demandar al fabricante local de helados Domino. Posteriormente, se dictaminó que el comercial en cuestión iba en «contra la decencia pública» y constituía un insulto a «los valores de las mujeres».

The body responsible for “enjoining right and forbidding evil” in the Islamic Republic of Iran has filed a lawsuit against the Iranian ice-cream manufacturer Domino over two controversial commercials, which it says are “against public decency” and “insult women’s values.” pic.twitter.com/Brho4SGZj3

— Iran International English (@IranIntl_En) July 5, 2022