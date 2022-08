Ponen en marcha la segunda turbina de la mayor presa de África mientras Egipto alerta de grietas en la fachada

La segunda turbina de la controvertida presa del Gran Renacimiento Etíope (GERD por sus siglas en inglés) comenzó este jueves a generar energía eléctrica, mientras otros países de la región alertan sobre el riesgo medioambiental de este proyecto.

«Hacer realidad el GERD es realizar los sueños de nuestros antepasados durante miles de años. Tenemos la suerte de realizarlo», dijo el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, que fue el encargado de encender la novena unidad de la presa para que empiece a producir 270 megavatios de energía.

La primera turbina de la presa, que empezó a producir electricidad el 20 de febrero de 2022, la unidad 10, ha suministrado por primera vez 270 megavatios de energía hidroeléctrica, lo que hace que la energía total generada por el GERD supere hasta ahora los 540 megavatios.

«Los países situados aguas abajo [del Nilo] no se verán perjudicados por el GERD. De hecho, se beneficiarán», señaló Ahmed en relación a las protestas presentadas por algunos países, como Egipto y Sudán, que consideran la represa como una amenaza y temen que provoque escasez de agua en sus propios territorios durante el tiempo que se tarda en llenar el embalse.

Tras la puesta en marcha de la presa, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio acusó a Etiopía de violar el acuerdo trilateral firmado en 2015 por Egipto, Sudán y Etiopía. «La decisión de Etiopía de iniciar unilateralmente la explotación del GERD constituye una violación de la declaración de principios firmada por las tres partes», afirmó por su lado Daw Al-Bait Abdul-Rahman, ministro interino de Riego y Recursos Hídricos de Sudán, en un comunicado.

De igual forma, esta semana Egipto envió una carta al Consejo de Seguridad de la ONU en la que expone varias imágenes satelitales tomadas entre 2020 y 2022 que muestran grietas en la fachada de hormigón de una subpresa vinculada al GERD.

En el documento se subraya el incumplimiento por parte de Etiopía de la obligación de realizar los estudios de impacto ambiental y socioeconómico requeridos. Asimismo, El Cairo considera a Etiopía plenamente responsable de cualquier daño significativo que pudiera perjudicar a la nación.

