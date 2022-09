VIDEO: Un increíble ‘timelapse’ muestra una colorida aurora sobre el océano Índico desde el espacio

Un astronauta de la NASA grabó desde el espacio, a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), una impresionante y colorida aurora sobre el océano Índico. El video, publicado este lunes en la cuenta de Twitter de la EEI, muestra asimismo la Luna iluminando con su brillo el mar del Coral, al este de Australia.

This time-lapse video shows an orbital pass above an aurora-draped Indian Ocean all the way to a moonlit Coral Sea east of Australia. pic.twitter.com/U5pGdtdRvD

— International Space Station (@Space_Station) September 5, 2022