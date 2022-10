La OMS asegura que «no es momento de relajarse» ante el covid y la gripe

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayó este lunes la importancia de mantenerse alerta ante el aumento de los casos de covid-19 y gripe en Europa.

«No es momento de relajarse», dijo en una rueda de prensa el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge.

This is not a time to relax. In the past month, we have also seen an early spike in seasonal #influenza cases, leading now to increased positivity in patients hospitalized with severe acute respiratory infections. @hans_kluge

