En qué consiste el acuerdo entre México y EE.UU. en materia de energía nuclear

La apuesta por fuentes alternas de energía de México y EE.UU. se vio reforzada este miércoles, cuando entró en vigor un acuerdo bilateral para la cooperación pacífica en materia de energía nuclear, informó el Departamento de Estado.

Este es el primer convenio en su tipo en ser firmado por los países, si bien la cooperación entre ambos en temas nucleares se extiende por cerca de 80 años.

Actualmente, México y EE.UU. se encuentran negociando un nuevo acuerdo de cooperación y desarrollo en materia de energías renovables, que será dado a conocer durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la llamada COP27, que comienza el próximo 6 de noviembre en Egipto.

Today, the United States and Mexico’s 123 Agreement for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy entered into force. This agreement will further strengthen the U.S.-Mexico relationship and deepen our cooperation on energy security. https://t.co/I9TiHHhdIR

— Ned Price (@StateDeptSpox) November 2, 2022