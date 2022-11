La nave espacial Orion se toma una ‘selfie’ con la Tierra de fondo en su trayecto a la Luna

Las cámaras a bordo de la nave espacial no tripulada Orion, puesta en órbita este miércoles por la NASA como parte de la misión Artemis I, captó increíbles imágenes durante su trayecto hacia la Luna, incluyendo una ‘selfie’ con la Tierra de fondo.

A través de las redes sociales, la agencia espacial estadounidense compartió un video tomado nueve horas y media después de su lanzamiento. En este se aprecia nuestro planeta a una distancia de 93.341 kilómetros.

De acuerdo a la NASA, esta es la primera vez en casi 50 años, desde la última misión Apolo, que una nave espacial diseñada para transportar humanos capta una vista de la Tierra de esta naturaleza. Esta fue lograda por una de las cuatro cámaras instaladas en las alas del panel solar del módulo de servicio, las cuales ayudarán a los ingenieros a evaluar las condiciones exteriores de Orion.

New views of planet Earth from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is 9.5 hours into a 25.5-day test flight. pic.twitter.com/CBaA4ZOK4X

— NASA (@NASA) November 16, 2022