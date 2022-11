«Momento histórico»: la India lanza su primer cohete espacial privado (VIDEO)

India alcanzó un hito en el desarrollo de su sector espacial al lanzar exitosamente este viernes su primer cohete espacial Vikram-S construido por una compañía privada, anunció el primer ministro Narendra Modi, quien calificó el lanzamiento de «momento histórico».

Leer más: Guardias de seguridad amenazan a un reportero que cubre el Mundial con romperle su cámara en Catar (VIDEO)

A historic moment for India as the rocket Vikram-S, developed by Skyroot Aerospace, took off from Sriharikota today! It is an important milestone in the journey of India’s private space industry. Congrats to @isro & @INSPACeIND for enabling this feat. pic.twitter.com/IqQ8D5Ydh4

Vikram-S, que lleva el nombre del fundador del programa espacial del país, Vikram Sarabhai, despegó del Centro Espacial Satish Dhawan en la isla de Sriharikota a las 11:30 (hora local).

Leer más: Encuentran evidencias de que un volcán submarino ha entrado en erupción en el Pacífico

There it is!

Catch a glimpse of our Vikram-S at the rocket integration facility at Sriharikota, as it gets ready for the momentous day. Weather seems great for the launch on 18 Nov 11:30 AM.#Prarambh #OpeningSpaceForAll pic.twitter.com/b0nptNlA1N

— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) November 14, 2022