Después de 140 años extraña ave que no había sido vista fue captada en video

Un grupo internacional de ornitólogos y conservacionistas obtuvieron nueva evidencia de la existencia de la paloma faisán de nuca negra (‘Otidiphaps insularis’), una especie de ave endémica de la isla Fergusson, frente a la costa este de Papúa Nueva Guinea, cuya última aparición fue registrada en 1882, informó el jueves la Universidad de Cornell, en EE.UU.

De acuerdo con los especialistas, en 2019 tuvo lugar la primera expedición para buscar a la singular ave, que se caracteriza por tener un lomo de color óxido, una cabeza y cuerpo negruzcos y una cola que se balancea como la de un faisán. Sin embargo, no se encontró rastro alguno de esta, aunque cazadores locales ayudaron a recopilar información sobre los sitios de su posible ubicación. Estos datos fueron empleados en una nueva expedición que se realizó durante el pasado mes de septiembre.

Caught on camera in Papua New Guinea after 140 years lost to science – Black-naped pheasant-pigeon (Otidiphaps insularis)!

See more:@ABCbirds

Thanks for tip @MarkusBhler10!

Project Animalia 524#animalart #wildlifeart #sciart #scientificillustration #birdart #bird #BirdTwitter pic.twitter.com/5AmOxausAN

— Mesa Schumacher (@mesabree) November 20, 2022