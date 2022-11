Descubren en Rumania una nueva especie de ‘dinosaurio enano’ con cabeza plana

Un grupo internacional de paleontólogos, dirigido por Felix Augustin, de la Universidad de Tubinga (Alemania), ha descubierto una nueva especie de ‘dinosaurio enano’ que vivía hace unos 70 millones de años en el territorio que actualmente pertenece al Geoparque Internacional de la UNESCO Hațeg, en la región histórica rumana de Transilvania.

Su nombre –’Transylvanosaurus platycephalus’– literalmente significa ‘reptil de cabeza plana de Transilvania’, ya que las especies relacionadas encontradas anteriormente en la zona tenían cráneos mucho menos aplanados que el del fósil encontrado en 2007 en el valle del río Bărbat.

Leer más: El volcán activo más grande del mundo entra en erupción (VIDEOS)

New species of dinosaur identified in western Romania: the skull of Transylvanosaurus platycephalus offers new insights into the fauna of Europe at the end of the Cretaceous period: https://t.co/YIK4ecTno9@dylan_bastiaans @uni_tue @iarc_ub @Naturalis_Sci pic.twitter.com/BNP04GMsQG

— University of Zurich (@UZH_en) November 24, 2022