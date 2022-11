Miles de peces muertos aparecen en una popular playa australiana y nadie sabe por qué

Miles de sardinas o anchoas llenaron este fin de semana la popular playa de Semaphore Beach, cerca de Adelaida, la capital del estado de Australia Meridional.

Hasta ahora se desconoce la causa de la muerte masiva de peces, y el Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia Meridional (PIRSA) ha iniciado una investigación del incidente.

«PIRSA está al tanto de la información sobre peces muertos en el área de Point Malcolm y está investigando la causa», informó la institución a The Australian.

Según los expertos de PIRSA, las posibles causas de la muerte masiva de peces pueden haber sido «factores ambientales, como la temperatura, la salinidad o los niveles de oxígeno, o la introducción de enfermedades o contaminantes».

«Yo antes ​​trabajaba a lo largo de esa sección de la playa y en un par de ocasiones encontré grandes cardúmenes de pequeños peces encerrados en una charca, donde un banco de arena les impedía regresar a aguas más profundas», escribió un usuario de redes sociales citado por el rotativo.

