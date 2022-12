Las advertencias por el ‘ciclón bomba’ amenazan a más de 200 millones de estadounidenses

Buena parte de Estados Unidos se prepara para una «tormenta invernal histórica» que provocará interrupciones generalizadas en grandes partes del país, comunicó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Según la entidad, «más de 200 millones de personas o, aproximadamente, el 60 % de la población estadounidense se encuentra bajo alguna forma de advertencia» relacionada con las inclemencias del tiempo. El «poderoso frente ártico» continuará ocasionando estragos en los estados del noreste del país con intensas nevadas, mientras que en la región noroeste se prevén lluvias heladas.

El ciclón bomba, como ha sido catalogado por la prensa local, alcanzará su máxima intensidad este viernes, provocando una de las Navidades más frías de la historia, así como caos en los viajes con más de 6.000 vuelos cancelados o retrasados.

New video just moments after the pileup on i94 near Watervliet, MI. I had just moved from an accident I called 911 when this chain reaction occurred where I had just been parked. #MIwx #Blizzard pic.twitter.com/maMDwPsQvv

— Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) December 23, 2022