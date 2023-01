El Salvador paga deuda por 800 millones de dólares horas antes de su vencimiento

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el lunes que su país había liquidado la deuda soberana de 800 millones de dólares en eurobonos, adquirida por el Gobierno de Francisco Flores (1999-2004), horas antes de su vencimiento.

«Acabamos de pagar en su totalidad 800 millones de dólares más intereses», publicó el mandatario en Twitter.

El anuncio fue confirmado por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien destacó que el país centroamericano «cumple con sus obligaciones de deuda».

Well, we just paid in full, 800 million dollars plus interest.

But of course, almost nobody is covering the story.

I just found one, yes ONE, in spanish, from Colombia https://t.co/PcRES3poE1

They lie and lie and lie, and when their lies are exposed, they go on silence mode.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 24, 2023