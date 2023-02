Los ataques contra la iglesia en Nicaragua son vistos por todo el mundo

La repercusión que ha tenido los recientes acontecimientos contra algunas autoridades católicas ha sido noticia en diferentes portales. En varios países se pueden ver los titulares. Otros periodistas de medios correspondientes a otros países le han dado cobertura a lo acontecido. Todo este alcance es un indicio de lo grave que es atacar a los integrantes de una religión, sea la católica, protestante u otras. El derecho al libre culto pertenece a todos los ciudadanos y es una de las libertades que tiene cada quien. De forma puntual, significa que todo el mundo es libre de creer (o no) en lo que desee. Aparte de ejercer sus creencias de la forma que considere más adecuada (reuniéndose con otras personas que compartan esas creencias, creando lugares de culto, etc.). La religiosidad o no religiosidad son aspectos que pertenecen de forma exclusiva a todas las personas y nadie se los puede quitar.

¿Qué acciones se pueden esperar de la comunidad internacional?

Por un lado, ya se han visto anuncios de gobiernos y entidades de otros países condenando los ataques. Lo cual no es para menos, dada la situación y lo mucho que afecta a diferentes personajes importantes de la iglesia católica. Esperar que se pase de anuncios a acciones concretas es pedir demasiado, puesto que realmente es poco lo que pueden hacer desde afuera, cuando existe un férreo control y hostigamiento. Si se toca otro punto de vista de la situación actual en el país, es menester reconocer que los ciudadanos pueden angustiarse al ver sucesos negativos en la región, los cuales no pueden controlar. En las instancias cuando se ha podido protestar, la respuesta gubernamental ha sido cruel, como pasó en el 2018. De manera evidente, se puede deducir que responder con contundencia es una forma de evitar que surjan otras protestas en el futuro. Sin embargo, nadie se debe quedar callado ni hacerse de la vista gorda ante atropellos, siempre hay que alzar la voz y manifestarse contra cosas que sean injustas o incorrectas.

¿Qué apoyo pueden esperar los afectados por las acciones del gobierno?

Actualmente existen asociaciones que brindan asistencia a presos políticos y a exiliados, más que todo a las personas que no pueden salir de la situación por sí mismos. Estar en el exilio no es sencillo para nadie, puesto que la persona se ve forzada a dejar atrás todo lo que conocía. Aparte de que quizás tiene a su familia en el país y en el extranjero podría no tenerla más. Para definir qué es realmente el exilio, no está de más leer lo que plantean acá. Esos eventos pueden dejar una huella en la psiquis de las personas e influir en su personalidad. Claro está, nadie tiene la culpa de cambiar si las circunstancias han sido apremiantes (al menos hasta cierto punto). Por lo pronto, solo toca esperar y mantener la esperanza de que se pueda resolver todo.