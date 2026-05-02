FOTOS Descubren una ciudad maya oculta en la selva mexicana

Un nuevo asentamiento prehispánico de gran relevancia ha sido identificado en el sur del estado mexicano de Quintana Roo, tras ser registrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a partir de un reporte ciudadano en el municipio de Othón P. Blanco.

El sitio, denominado ‘El Jefeciño’, destaca por albergar alrededor de 80 estructuras y fue documentado en el marco del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren Maya.

De acuerdo con especialistas, la ciudad presenta características del estilo arquitectónico Petén, con edificaciones abovedadas, esquinas redondeadas y elementos ornamentales distintivos. Las primeras evaluaciones indican que el asentamiento podría extenderse sobre unas 100 hectáreas y que su núcleo principal incluye cinco grandes construcciones de hasta 14 metros de altura.