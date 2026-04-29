Sheinbaum responde a Trump tras afirmar que México “está perdido” por la delincuencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a recientes declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que México “está perdido” y que su esperanza radica en el país vecino.

Las palabras del exmandatario fueron dadas a conocer durante una entrevista realizada por la presentadora Martha MacCallum a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la que se abordó el tema de la participación de agentes estadounidenses en operativos dentro de territorio mexicano.

Al ser consultada, Sheinbaum restó importancia a los comentarios de Trump y subrayó que el rumbo del país lo define su población. “Sabemos que la esperanza de México está en su pueblo”, expresó la mandataria, quien también hizo referencia a la soberanía nacional como principio fundamental.

“Ya sabemos cómo declara a veces el presidente Trump, nosotros sabemos que la esperanza de México está en su pueblo y de sus gobiernos en estar siempre cerca siempre del pueblo”, afirmó la jefa del Ejecutivo Mexicano.

En ese sentido, citó el artículo 39 de la Constitución mexicana para enfatizar que el poder emana del pueblo y que ninguna autoridad externa puede imponer decisiones al país. “En México decide el pueblo, nadie más y menos desde el extranjero”, afirmó.

La presidenta reiteró que su gobierno mantiene coordinación y cooperación con Estados Unidos, pero bajo una relación basada en el respeto mutuo y la igualdad entre ambas naciones.