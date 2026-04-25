FOTO: Nueva especie de medusa luna es descubierta en el Golfo de México

Una nueva especie de medusa luna bautizada como ‘Aurelia profunda’ ha sido descubierta en las aguas del Golfo de México, frente a las costas del estado de Luisiana (EE.UU.) por investigadores de la Universidad Texas A&M-Galveston.

El hallazgo aumenta de tres a cuatro el número de especies conocidas de medusas luna en aguas del golfo, indica Fox.

Las medusas del género Aurelia se ganaron el apodo de “medusas luna” gracias a su campana translúcida que recuerda a la luna, y se reconocen por la forma de trébol de sus órganos reproductores.

Las medusas luna son abundantes y, a diferencia de otras especies, carecen de la capacidad de penetrar la piel humana con sus células urticantes, lo que las hace populares en acuarios y laboratorios científicos.

La Dra. Maria Pia Miglietta, profesora asociada de Biología marina en la universidad texana, declaró a la prensa que este descubrimiento es “solo la punta del iceberg”, ya que el hallazgo sugiere que aún quedan muchas especies por descubrir en el golfo de México.