Genera una imagen de un lobo con IA y podría pasar 5 años entre rejas

La Policía de Daejeon, en Corea del Sur, detuvo recientemente a un hombre de unos 40 años acusado de utilizar inteligencia artificial generativa para crear y difundir en línea una falsa foto de Neukgu, un lobo gris escapado de un zoológico local, informan medios locales.
Las autoridades lo investigan por obstrucción a la función pública mediante engaño, un delito que se castiga con hasta 5 años de prisión.
La imagen, presentada como “denuncia ciudadana”, se viralizó cerca del mediodía del 8 de abril, poco después de la fuga del animal del parque O-World, y fue incluso citada en mensajes oficiales de alerta y en ruedas de prensa sobre el operativo de captura. La ‘pista’ llevó a redirigir decenas de agentes al lugar equivocado y perjudicó el “tiempo crítico” de 24 a 48 horas para localizar al lobo.
A man was arrested for creating a fake AI-generated picture of a wolf roaming the streets of South Korea after a real one escaped from a Zoo
The real wolf escaped on April 8th and created a MASSIVE search across the country
— Crime Net (@TRIGGERHAPPYV1) April 25, 2026