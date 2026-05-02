Genera una imagen de un lobo con IA y podría pasar 5 años entre rejas

Por Redaccion Central
Esta es la imagen del lobo real, mientras que la imagen de abajo es la imagen generada por IA.

La Policía de Daejeon, en Corea del Sur, detuvo recientemente a un hombre de unos 40 años acusado de utilizar inteligencia artificial generativa para crear y difundir en línea una falsa foto de Neukgu, un lobo gris escapado de un zoológico local, informan medios locales.

Las autoridades lo investigan por obstrucción a la función pública mediante engaño, un delito que se castiga con hasta 5 años de prisión.

Imagen generada con IA.

La imagen, presentada como “denuncia ciudadana”, se viralizó cerca del mediodía del 8 de abril, poco después de la fuga del animal del parque O-World, y fue incluso citada en mensajes oficiales de alerta y en ruedas de prensa sobre el operativo de captura. La ‘pista’ llevó a redirigir decenas de agentes al lugar equivocado y perjudicó el “tiempo crítico” de 24 a 48 horas para localizar al lobo.

