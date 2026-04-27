Sheinbaum: la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua es un tema jurídico, no político, y podría constituir delito contra la Seguridad Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este lunes que la polémica por la presencia de agentes de la CIA en operativos dentro de Chihuahua no debe politizarse, ya que se trata de un asunto jurídico que podría implicar delitos contra la Seguridad Nacional.

“No es un tema político como se ha querido plantear, es un tema jurídico e incluso podría implicar delitos contra la seguridad nacional”, declaró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que las autoridades federales no tenían conocimiento previo de que agentes estadounidenses participaban en acciones dentro del territorio chihuahuense. El Gobierno Federal se enteró de los hechos hasta que la gobernadora María Eugenia Campos Galván (Maru Campos) ofreció una conferencia de prensa anunciando la creación de una unidad especial para investigar la muerte de dos agentes de la CIA.

La mandataria subrayó que en ningún momento se siguieron los procedimientos legales establecidos, los cuales obligan a informar y coordinar con instancias federales cualquier operación de seguridad en la que participen extranjeros en suelo mexicano.

Tras una reunión entre la gobernadora Campos Galván y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Sheinbaum indicó que aún no se ha determinado quién autorizó la participación de los agentes de la CIA. Sin embargo, acotó las posibles responsabilidades a:

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua

El secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez

“No hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución”, enfatizó.

La presidenta informó que Maru Campos se comprometió a seguir avanzando en el esclarecimiento de los hechos. García Harfuch le dejó claro a la gobernadora que la participación de los agentes extranjeros constituyó una violación por no haber sido notificada al Gobierno Federal.

“Nos coordinamos con todos los estados, sin importar el partido, porque nuestra responsabilidad es garantizar la seguridad”, concluyó Sheinbaum.