EEUU sube a 21 las organizaciones declaradas terroristas en Latinoamérica; ocho cárteles mexicanos encabezan la lista

La estrategia de Washington marca un giro histórico al clasificar redes del narcotráfico como grupos terroristas extranjeros, situando al Cártel de Sinaloa y al CJNG como objetivos prioritarios.

WASHINGTON D. C. / CIUDAD DE MÉXICO. — México se ha convertido en el país con la mayor cantidad de organizaciones criminales latinoamericanas clasificadas como “organizaciones terroristas extranjeras” por el Gobierno de los Estados Unidos, luego de que la administración del presidente Donald Trump incrementara a 21 el número de grupos de América Latina y el Caribe incluidos en esta categoría oficial.

De dicho total regional, ocho estructuras delictivas operan en territorio mexicano:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Golfo

Cártel del Noreste

Cártel de Juárez

La Nueva Familia Michoacana

Cárteles Unidos

Los Viagras

La ampliación de este listado coincidió esta semana con la gira diplomática del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú, naciones consideradas aliadas estratégicas de Washington en su nueva ofensiva regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Un giro doctrinal en la política de Washington

Esta estrategia, iniciada en febrero de 2025, representa un cambio significativo en la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos. Durante décadas, la etiqueta de “organización terrorista extranjera” estuvo reservada predominantemente para agrupaciones con motivaciones políticas o ideológicas, tales como Al Qaeda o el Estado Islámico. Sin embargo, la Casa Blanca ha comenzado a emplear esta designación contra redes criminales cuya actividad central gira en torno al narcotráfico, la extorsión, el tráfico de personas y otras economías ilícitas.

Objetivos prioritarios en la frontera y el interior del país

Los principales blancos de la estrategia estadounidense son el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Respecto al Cártel de Sinaloa —surgido en la década de 1970 con una vasta red logística marítima, aérea, terrestre y de subterráneos—, las autoridades señalan que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada desató una disputa interna por el liderazgo, debilitando su cohesión e iniciando un nuevo periodo de violencia entre facciones.

Por su parte, el CJNG se ha consolidado desde principios de la década de 2010 mediante el uso de armamento de alto poder, minas artesanales y drones con explosivos en sus enfrentamientos contra autoridades y rivales, además de haber perpetrado en 2020 un atentado contra el entonces jefe de la policía de la Ciudad de México, actual secretario de Seguridad federal.

Asimismo, la presión de EE. UU. se enfoca en grupos que dominan puntos clave de la frontera con Texas, como el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste (surgido tras la fragmentación de Los Zetas), organizaciones que controlan el paso de drogas, migrantes, divisas y armamento en plazas fronterizas clave como Nuevo Laredo.