Pasajero que estabilizó el vuelo de Flydubai supo qué hacer gracias a un programa de televisión

Yaniv Hayun relató que el programa le enseñó que hay que tirar de las palancas para ascender de nuevo

El ciudadano israelí Yuval Hayun, uno de los pasajeros que ayudó a reducir al copiloto sospechoso de intentar estrellar el vuelo de Flydubai y a estabilizar el avión, contó más tarde al primer ministro de su país, Benjamín Netanyahu, que supo cómo reaccionar gracias a los episodios que vio en un programa de televisión. Según su testimonio, cuando la aeronave comenzó a descender en picada comprendió que no había nadie en la cabina controlando el vuelo.

Hayun indicó que el programa le enseñó que hay que tirar de las palancas para ascender de nuevo. “Tiré de los controles y el avión empezó a estabilizarse. Después, el piloto que estaba dentro me dijo que iba a tomar el control”, recordó. “Vi dos mandos de control sin pilotos y he visto el programa ‘Catástrofes aéreas’, y sabía que tenía que tirar de ellos”, añadió.

‘Mayday: Catástrofes aéreas’ es una reconstrucción dramatizada de desastres aéreos reales que incluye entrevistas con expertos en aviación y testigos. Hayun fue una de las al menos cuatro personas israelíes que ingresaron a la cabina de mando y redujeron al copiloto luego de que este apuñalara al comandante.

Detalles de lo ocurrido

El vuelo que iba de Dubái a Tel Aviv con 174 pasajeros a bordo transmitió una señal de emergencia unos 90 minutos después del despegue, cuando ya había entrado en el espacio aéreo de Jordania, despertando temores de un posible secuestro.

Tras ser desviada, la aeronave aterrizó finalmente en Arabia Saudita. Se reporta que el aviso fue provocado por una pelea entre los pilotos, después que uno de ellos intentara suicidarse estrellando el avión, lo cual fue evitado por otro piloto presente en la cabina.

Durante la pelea se transmitieron las señales de socorro 7700 y 7500 —utilizadas para indicar una toma de control hostil e intervención ilegal—, lo que alertó a los sistemas de seguridad de Israel y de todo Oriente Medio y provocó la suspensión de los despegues en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.

Según reportan medios israelíes, citando a un alto funcionario, el piloto que intentó estrellar la aeronave planeaba llevar a cabo un ataque similar al ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., cuando cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda*. Esta versión está cobrando fuerza en Israel.