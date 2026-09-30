Progress Software completa la adquisición del negocio de inteligencia artificial y plataformas de datos de Domo

La adquisición impulsa la estrategia de Progress para brindar el contexto y el control que las organizaciones necesitan para lograr una IA confiable y resultados autónomos con seguridad.

Progress Software (Nasdaq: PRGS), líder en software de infraestructura de inteligencia artificial, anunció que completó la adquisición de prácticamente todos los activos del negocio de IA y plataformas de datos de Domo, además de asumir ciertos pasivos.

“A medida que las organizaciones emprenden iniciativas de inteligencia artificial, el desafío ya no es simplemente acceder a la tecnología de IA”, afirmó Yogesh Gupta, CEO de Progress Software. “Se trata de crear el contexto adecuado, basado en datos y conocimientos confiables, y de mantener el control adecuado a través de la gobernanza, la seguridad y la supervisión. El contexto y el control permiten a las organizaciones adoptar y escalar la IA con confianza. Nos entusiasma dar la bienvenida a Domo a Progress, ya que fortalece nuestra capacidad para ayudar a los clientes a construir esa base”.

El negocio de la plataforma de datos e IA nativa de la nube de Domo pasará a formar parte de la oferta actual de plataformas de datos de Progress. Esto fortalecerá aún más la capacidad de la compañía para ayudar a los clientes a conectar, gobernar y activar los datos empresariales con el fin de llevar a cabo iniciativas de IA y de agentes seguros y escalables.

Domo aporta a Progress una base de clientes de más de 2,400 empresas, así como socios estratégicos globales, entre los que se incluyen proveedores líderes de almacenes de datos en la nube.

“Domo aporta tecnología innovadora, un equipo talentoso, una base de clientes apasionada y la convicción compartida de que las organizaciones deben poder aprovechar todo el valor de sus datos. Vemos oportunidades emocionantes por delante para aprovechar nuestras fortalezas respectivas y seguir ayudando a las organizaciones a prosperar en un mundo impulsado por la IA”, comentó Gupta.

Como se anunció anteriormente, Progress pagó 400 millones de dólares por la adquisición, financiada con una combinación de efectivo y su línea de crédito renovable existente. Progress proporcionará información adicional sobre el impacto financiero de esta adquisición en su próxima conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre, el miércoles 30 de septiembre a las 5:00 p. m. ET.